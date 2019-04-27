الارشيف / الاقتصاد

تركيا تتوسل أمريكا لشراء نفط إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تتوسل أمريكا لشراء نفط إيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، أمس، إن بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران، من دون التعرض لعقوبات.
وقالت واشنطن، الاثنين الماضي، إنها لن تجدد استثناءات منحتها العام الماضي لمشتري النفط الإيراني، بما في ذلك تركيا، وطالبت بوقف المشتريات بحلول أول مايو/ أيار وإلا فإن المشترين سيواجهون عقوبات. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تتوسل أمريكا لشراء نفط إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا