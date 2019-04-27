تركيا تتوسل أمريكا لشراء نفط إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، أمس، إن بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران، من دون التعرض لعقوبات.

وقالت واشنطن، الاثنين الماضي، إنها لن تجدد استثناءات منحتها العام الماضي لمشتري النفط الإيراني، بما في ذلك تركيا، وطالبت بوقف المشتريات بحلول أول مايو/ أيار وإلا فإن المشترين سيواجهون عقوبات. (رويترز)