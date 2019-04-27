ارتفاع تكاليف الطاقة يعطل عجلة النمو والإنتاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد تقرير الطاقة الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال إن هناك الكثير من الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية على مستوى الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط، والتي قد أثمرت بالفعل عنها عدة نجاحات على صعيد رفع كفاءة التشغيل وضبط التكاليف واستراتيجيات جذب الاستثمار ودعم الأداء الاقتصادي ككل.

إلا أن التحديات قد باتت ترافق الإنجازات وتتنوع بتنوع مصادر الإنتاج والاستهلاك لتأتي تحديات الطاقة في مقدمة العوامل التي إما تساعد المشاريع والخطط التنموية في تحقيق النمو الحقيقي، أو تدفعها إلى الفشل الكامل ولاسيما تلك التي يقودها القطاع الخاص، إذا لم ترافق التكاليف إجراءات وخطط تحفظ التنافسية للمنتجات المحلية.

وأضاف تقرير نفط الهلال أن القطاع السياحي - على سبيل المثال - قد حل في مراتب متقدمة على سلم الأولويات الاستثمارية لدول المنطقة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث استفادت اقتصادات المنطقة من عوائد القطاع السياحي في ظل خطط واستراتيجيات واضحة المعالم. وتتصدر المملكة العربية السعودية هذا التوجه بتنفيذها لخطط تنمية طموحة ترمي لجعل المملكة وجهة سياحية إقليمية وعالمية وذلك من خلال تطوير البنى التحتية وتوسيع الأنشطة والمرافق السياحية بما يخدم خطط التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل باعتبارها رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني وأحد البدائل الأساسية للنفط.

ونوه تقرير نفط الهلال بأن الارتفاع المتواصل لمصادر الطاقة ومشتقاتها أو إجراءات تحرير الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار للتأثيرات الإجمالية في القطاعات المستهدفة من شأنه إضعاف تنافسية هذه القطاعات والحد من قدرتها على التأثير الاقتصادي بشكل إيجابي.

وتستحوذ خطط تعظيم إنتاجية القطاعات غير النفطية في المنطقة على المزيد من الدعم والتخطيط الحكومي والمشاركة المباشرة من القطاع الخاص، فلا شك إذن من أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون له دور في الحد من وتيرة نمو القطاعات الرئيسية، ولاسيما في المساهمة الملموسة والمرتفعة للقطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة المنتجة للنفط والغاز، فعلى سبيل المثال، تشير البيانات المتداولة إلى تجاوز مساهمة قطاع السياحة السعودي 211 مليار ريال نهاية العام 2018، مقارنة ب 193 مليار ريال في العام 2017، فيما تستهدف الحكومة الاتحادية الإماراتية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من مستوى 10% إلى 16% في العام 2021 و20% في العام 2025.



أهم أحداث القطاع خلال الأسبوع



كشفت شركة النفط السعودية «أرامكو»، أنها استحوذت على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير، في مشروع مصفاة ساسرف المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، شرقي البلاد. وقالت «أرامكو» إن حصة شركة شل في مصفاة النفط التي تم الاستحواذ عليها تبلغ 50%، وإنها ستدفع 631 مليون دولار مقابلها. وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو: «إن الشراكة مع شل أسهمت في تحقيق إنجازات كبيرة على مستوى الأداء بالإضافة لتوفير المنتجات المكررة». ومن المفترض أن يدعم هذا الاستحواذ خطة «أرامكو» السعودية لزيادة سعات مصافيها ضمن استراتيجيتها لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 305 آلاف برميل يوميًا، ومن المنتجات الرئيسية المُصنّعة فيها غاز البترول المسال، والنفتا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت، ومن المتوقع إنجاز الصفقة خلال العام الجاري.