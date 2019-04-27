8 وزراء يفتتحون معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 29 الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

دفعة جديدة لقطاع المال والأعمال في الدولة تتجسد في معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي ينطلق يومي 29 و30 الجاري في أبوظبي؛ إذ أعلن البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، عن وجود تسهيلات بنكية وبرامج تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، تبدأ من 500 ألف درهم حتى 5 ملايين درهم، وذلك بالتعاون مع 7 مصارف وطنية، وسيتم ضمان القروض من مصرف الإمارات للتنمية بمقدار ب 70% للشركات القائمة والمرخصة في الدولة، بأسعار فائدة تنافسية لدعم الشركات ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى سلسلة من برامج التدريب والتطوير وغيرها من الفعاليات التي ستصاحب المعرض الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك). ويفتتح المعرض المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 7 وزراء، هم محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وأحمد الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، والمهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وسارة الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وحصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وشما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وزكي نسيبة وزير دولة.