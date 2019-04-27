ألمانيا تأمل في قرب انتهاء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن أمله في نهاية وشيكة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ألتماير، أمس، في بكين خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة «طريق الحرير الجديد»: «من مصلحة أوروبا وألمانيا إنهاء هذا النزاع».

وذكر ألتماير أن هناك مئات من الشركات الألمانية التي تنتج للسوق الأمريكية والصينية أيضاً، موضحاً أن النزاع الذي لم يُحَلّ حتى الآن، يُثقل كاهل نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف ألتماير أن الحكومة الألمانية تأمل لذلك في التمكن من تسوية النزاع التجاري الذي تخوضه الولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي أيضاً خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ومن المنتظر مواصلة المفاوضات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم يوم الثلاثاء المقبل في بكين، والتي سيشارك فيها من الجانب الأمريكي وزير الخزانة ستيفن منوشين ومفوض الحكومة الأمريكية للشؤون التجارية روبرت لايتهايزر. وبعد ذلك يتوجه ليو هو إلى الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو المقبل لمواصلة المفاوضات في واشنطن. (د ب أ)