«سيدات أعمال عجمان» يطلق «صنع بيدي» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



برعاية وحضور سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تفتتح مساء اليوم فعاليات معرض «صنع بيدي» بتنظيم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وذلك على مدار يومين في قاعة الإمارات للضيافة الجرف، ليتيح المعرض الفرصة للقاء الموردين والمنتجين، ويقدم عدداً من ورش العمل لزواره.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المعرض فرصة للقاء أصحاب وصاحبات المشاريع بالموردين لأنواع المنتجات الخاصة بهم، مشيرة إلى أن المعرض سيضم في جنباته أكثر من 35 مشاركاً بمختلف الأنشطة (ملابس، عبايا، عطور ودخون، إكسسوارات، حلويات، مأكولات وشوكولاتة)، كما يشارك في المعرض عدد من الموردين في مجالات الأقمشة ومستحضرات التجميل ومستلزمات الضيافة، وعيادات الصحة والجمال وقاعات المناسبات والمواد الغذائية.

وأشارت أن المعرض يعد الأول من نوعه، بتنظيم المجلس، يعد إضافة نوعية لسلسلة المعارض الذي ينظمها المجلس، بهدف دعم عضوات المجلس وصاحبات رخص بدايات بشكل خاص وأصحاب المشاريع عامة.