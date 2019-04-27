تذبذب أداء الأسهم بسبب عمليات الشراء وجني الأرباح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تذبذب أداء الأسهم المحلية، خلال جلسات الأسبوع المنصرم، بين عمليات شراء، وجني أرباح على أسهم قيادية، مع استمرار الزخم على «البنوك»؛ بفعل خبر «دبي الإسلامي» بشأن الاندماج، وتوسيع ملكية الأجانب على «أبوظبي الأول»، وفي ظل تواتر توزيعات الأرباح والنتائج الربعية.

واستقطب «دبي الإسلامي» أعلى التداولات في أسبوع بسوق دبي بقيمة 270.87 مليون درهم، مغلقاً عند 5.23 درهم؛ بعد ارتفاعه 1.95%، في حين تزعم «أبوظبي الأول» التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي بقيمة 232.5 مليون درهم، وارتفع 3.09 %، مغلقاً عند 16.66 درهم.

اجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة ملياري درهم، توزعت بواقع 1.3 مليار درهم في سوق دبي، و786.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.16 مليار سهم، (909.8 مليون سهم في دبي، و257 مليون سهم في أبوظبي)، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 20.7 ألف صفقة.

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب (غير العرب) في السوقين؛ حيث انفردوا بالشراء الأسبوعي، في سوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 183.3 مليون درهم محصلة شراء، أما في سوق دبي اتجهوا نحو البيع بصافي استثمار بلغ 25.5 مليون درهم كمحصلة بيع.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، وبصافي استثمار بلغ 134.97 مليون درهم محصلة شراء، منها 122.24 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و12.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 1.89% عند مستوى 5391.87 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.98 %؛ بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 3.09%، و«أبوظبي التجاري» 5.2 %، و«الاتحاد الوطني» 5 %. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.72 % أي بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها سهم «اتصالات».

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.12 %؛ بفعل انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.45%؛ وذلك مع استقرار «الدار» من دون تغيير.

وتراجع كذلك قطاع الطاقة أكثر من 5 % مع تراجع «دانة غاز» 8.3% و«طاقة» 4.49 %، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.53%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 5.19 % مع هبوط «إشراق» 7.28% و«الواحة كابيتال» 5.13%.

من جهته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع أسبوعي بنسبة 0.94% إلى مستوى 2787.44 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والنقل والاستثمار، في مقابل ارتفاع البنوك.

ونزل قطاع العقار بنسبة أسبوعية بلغت 1.57% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 2.83 %، و«الاتحاد العقارية» 6.28%، و«أرابتك» 3.13%، و«داماك» 1.54%، و«ديار» 1%، فيما خالف «إعمار للتطوير»، و«إعمار مولز» الاتجاه، بارتفاعهما 5% و1.7% على التوالي.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 7%؛ نتيجة تراجع «دبي للاستثمار» 8.13%، و«سوق دبي المالي» 3.27 %، و«شعاع كابيتال» 5.7 %.

وفي المقابل، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.33 % مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.95%؛ وذلك في مقابل انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.83%.

وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.57%، مع تراجع «أرامكس» 3.5%، و«الخليج للملاحة» 4.3%، في وقت استقر «العربية للطيران» دون تغيير.

واستقطب «دبي الإسلامي» أعلى التداولات في أسبوع بسوق دبي، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة قرب 200 مليون درهم، وأقفل عند 4.8 درهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» الذي اجتذب 150.37 مليون درهم من السيولة، ليغلق سعره عند 1.47 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بسوق دبي سهم «السلام القابضة» وارتفع بنسبة 9.46% ليغلق عند 0.51 درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بارتفاعه 5.05% إلى 3.95 درهم، ثم سهم «مصرف عجمان» وزاد بنسبة 2.27% إلى 0.9 درهم.

وفي المقابل، انخفض «دبي للاستثمار» بأدنى نسبة أسبوعية في السوق 8.13% مغلقاً عند 1.47 درهم، تلاه سهم «أمان»، وهبط بنسبة 6.37% إلى 0.49 درهم، ثم سهم «الاتحاد العقارية»، متراجعاً بنسبة 6.28 % إلى 0.4 درهم.

وتزعم «أبوظبي الأول» التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 114.46 مليون درهم، وأقفل عند 10.12 درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بتداولات وصلت إلى 72.4 مليون درهم، وأغلق عند 1.87 درهم.

وسجل سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 14.29% وأغلق عند 1.6 درهم، تلاه سهم «الخليج الاستثمارية»، وزاد بنسبة 14.09% إلى 1.7 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، وصعد بنسبة 12.96% ليغلق عند 3.4 درهم.

وعلى العكس، نزل سهم «أكسا للتأمين» بنسبة 9.82 % إلى 0.45 درهم، تلاه من حيث التراجع سهم «دانة غاز» وبنسبة 8.33% عند 0.99 درهم، ثم سهم «إشراق للاستثمار» وهبط بنسبة 7.28% إلى 0.48 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 237.87 مليون درهم محصلة شراء، منها 157.78 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و73.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و6.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 237.87 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق أبوظبي فقط، انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء الأسبوعي، وبصافي استثمار بلغ 183.3 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 183.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.7 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و173.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 89.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.15 مليون درهم محصلة شراء العرب، و77.47 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 89.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 25.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و64 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم «دي إكس بي»، و«الدار العقارية»، و«بنك الشارقة»، و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، و«جي إف إتش»، و«داماك».

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، وبصافي استثمار بلغ 134.97 مليون درهم محصلة شراء، منها 122.24 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و12.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 134.97 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 122.24 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و12.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي.