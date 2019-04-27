دبي تعزز مكانتها السياحية في «سوق السفر العربي» غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ينطلق غداً في دبي «سوق السفر العربي»، الحدث الأهم على مستوى قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة 2800 عارض من المنطقة والعالم، يمثلون وكلاء السفر وشركات السياحة وسلاسل الفنادق المحلية والعالمية لعرض أحدث المنتجات والخدمات السياحية لضمان الوجود النشط داخل أسواق المنطقة بما تمتلكه من إمكانات وفرص واعدة رغم التحديات التي شهدها قطاع السياحة والسفر العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عن الأساليب والوسائل التسويقية الجديدة: تبنّت دبي بالفعل استراتيجية الإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع اهتمامها كذلك بالاستعداد للمستقبل والتشجيع على الحصول على التقنيات البديلة الرائدة، بهدف تطوير العروض والمقوّمات السياحية. وباعتبارنا مركزاً عالمياً للابتكار.

وحرص القائمون على القطاع السياحي في دبي على دعم الاستراتيجية السياحية الجديدة بمجموعة من العناصر التي تضمن لها المرونة وتُمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في اجتذاب ما بين 23 إلى 25 مليون زائر بحلول العام 2025.

وتعد السياحة البحرية من القطاعات الواعدة التي تعتمد عليها دبي خلال المرحلة القادمة، لإضفاء المزيد من الزخم على القطاع السياحي في ضوء مؤشرات إيجابية عدة؛ حيث استقبلت الإمارة مجموعة كبيرة من السفن السياحية هذا العام فيما يعد امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال العامين الماضيين؛ حيث استقبلت دبي 150 رحلة بحرية سياحية على متنها أكثر من 725 ألف زائر خلال موسم 2018/‏‏‏2017، بزيادة قدرها 15% عن الموسم 2017/‏‏‏2016. وخلال الموسم الحالي استقبلت الإمارة لأكثر من مرة، خمس سفن سياحية في يوم واحد، تحمل الواحدة منها نحو 25 ألف سائح، كما قررت 10 شركات اتخاذ دبي محطة رئيسية لبرنامج رحلاتها خلال الموسم الشتوي، وبالتزامن مع ذلك، اعتمدت الإمارة مجموعة من الإجراءات الهيكلية لمواصلة دعم القطاع تمثلت في اعتماد تأشيرة متعددة الزيارات للسياح البحريين، والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المحطات السياحية البحرية.

وتخطط دبي لافتتاح مجموعة إضافية من مناطق الجذب السياحي، مثل «مرسى العرب» و«سوق جزيرة ديرة الليلي».

وتواصل دبي تطوير الإطار التشريعي لقطاع السياحة ليتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، واعتمدت مجموعة من التسهيلات لمنح ركاب الترانزيت تأشيرات خاصة، وإعفاء رعايا العديد من الأسواق المصدرة للسياحة من الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول، إلى جانب التأشيرات الأخرى الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال والمتقاعدين.

لم تأت هذه النجاحات وليدة الصدفة؛ بل جاءت نتيجة لتضافر جهود جهات عدة، فمطار دبي الدولي حافظ على صدارته كأكثر مطارات العالم استقبالاً للزوار الدوليين منذ العام 2014، حين أزاح مطار هيثرو في لندن وحتى الآن، وخلال العام 2018 استقبل المطار أكثر من 89 مليون مسافر مع توقعات قوية بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري ليصل إلى هدفه الأكبر المتمثل في صدارة مطارات العالم من حيث عدد المسافرين عموماً في العام 2021، وفي ديسمبر من العام 2018 احتفل المطار بالمسافر رقم مليار ليكون في حد ذاته قصة نجاح فريدة.

وواصلت «طيران الإمارات» أداءها المتميز؛ إذ بلغ عدد الركاب الذين نقلتهم خلال العام 2018 أكثر من 59 مليون راكب، وقدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست، وعلاوة على ذلك سيرت الشركة في نفس العام أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها، البالغ عددها 274 طائرة، نحو 908 ملايين كم حول الكرة الأرضية، ومن المنتظر أن يشهد العام 2019 نمواً قوياً.

وضمن مساعيها لتبنّي أحدث التقنيات الهادفة إلى تعزيز تجربة السفر لدى العملاء، ستقوم الناقلة التي بنت سمعتها خلال العقود القليلة الماضية على التميز والعناية بأدق التفاصيل بإطلاق أول «مسار بيومتري» في العالم في مبنى السفر رقم (3) بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث سيتم الاعتماد على تقنيات القياسات الحيوية مثل التعرف على الوجه ومسح قرنية العين داخل «نفق ذكي» يُشكل أول نظام لمراقبة جوازات السفر والتأكد من الأوراق الثبوتية دون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جواز سفر.