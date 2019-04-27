شكرا لقرائتكم خبر عن سكوتشيان.. رحلة المجهول في كهوف سلوفينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: وائل بدر الدين

تعد ديفاتشا إحدى البلدات الصغيرة في المنطقة الساحلية من سلوفينيا بالقرب من الحدود الإيطالية، وهي مقر لبلدية ديفاتشا، وتقع بالقرب منها كهوف سكوتشيان الشهيرة التي يشعر فيها المرء بالدوار؛ لطبيعتها المعقدة ذات الأشكال الغريبة.

وخلافاً لما يسبب الدوار في العادة، وهي المناطق المرتفعة، فإن هذه المنطقة من سلوفينيا تقع تحت الأرض تماماً، أما الذي يجعلها مكاناً مثيراً، فهو أنها أعمق وادٍ تحت الأرض في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وهذه الأودية تمر عبر الكهوف، التي تشتهر بها المنطقة.

نظراً لأهمية الموقع الاستثنائية، فقد أدرجت اليونيسكو كهوف سكوتشيان على قائمة التراث العالمي الإنساني الطبيعية والثقافية، اعتباراً من عام 1986، وأقرت الدوائر العلمية العالمية بأهمية الكهوف؛ لكونها إحدى الكنوز الطبيعية لكوكب الأرض.

تحتل كهوف سكوتشيان تحت الأرضية مكاناً فريداً ضمن أهم الكهوف في العالم، وتعد هي الظاهرة الطبيعية الأكثر أهمية في كل من منطقة الكارست بسلوفينيا، وألزمت تلك الدولة نفسها عقب استقلالها عن الاتحاد اليوغسلافي في عام 1991 بحماية منطقة الكهوف؛ حيث قامت بتأسيس حديقة كهوف سكوتشيان الإقليمية في سلوفينيا، وهيئتها العامة، ووكالة الخدمات العامة التابعة لها.

تتكون هذه المنظومة من عدد يزيد على 1000 كهف، وهي تقع في المنطقة المعروفة بالكارست، التي توجد بها كميات كبيرة من هذه الظواهر الطبيعية التي تعتمد في وجودها على الحجر الجيري؛ مثل: الرواسب الكلسية في المغاور،

والصواعد أو الأعمدة الصخرية، وأحجار الجيود الكريمة والكهوف، وحتى الأخاديد والأودية الموجودة تحت سطح الأرض، مثل تلك الموجودة في كهوف سكوتشيان.

وعلى الرغم من إدراج الموقع في قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني، إلا أننا نجد أن زوار سلوفينيا نادراً ما يكون لديهم الوقت الكافي أو التفكير في الاقتراب من سكوتشيان؛ ذلك على الرغم من أنها ينبغي أن تكون وجهة سياحية من الواجب رؤيتها عند زيارة البلاد. وتعد تجربة زيارة سكوتشيان، ورؤية النهر الموجود تحت الأرض من التجارب التي لا تنسى، وخصوصاً الإطلالة من فوق ذلك الجسر الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر على الوادي الذي يمكن أن يصيبك بالدوار.

نهر ريكا

صنع نهر ريكا العريق هذا النظام من الأنفاق والمغاوير التي تعد بين الأكثر إثارة حول العالم؛ حيث ينبهر الزائر بمنظر بديع من الأعمدة الصخرية من الصواعد والهوابط الكلسية في القسم الأول من الكهف، وهي تنمو بمعدل بوصة واحدة في كل 100 عام. كما أن هناك في الكهف العديد من الأشكال والظلال الحجرية، وهي صفائح كبيرة من الحجر الجيري تبدو وكأنها معلقة، إلى جانب الأغوار الواسعة، إضافة إلى نوع من المياه الساخنة الجارية على المدرجات، أما القسم الثاني من الكهوف فهو مثير جداً؛ حيث يجري نهر «ريكا» عبر الوادي على عمق يزيد على 100 قدم.

وتكون الطريقة المثالية لزيارة هذا القسم المدهش من الكهوف عبر التعلق من ارتفاع عالٍ من فوق جسر سيرفينيش، الذي يعبر الوادي. ومن المثير أيضاً رؤية المسارات التي استخدمها الذين دخلوا إلى كهوف سكوتشيان في حقب زمنية سابقة وهي ما تزال محفوظة في الداخل؛ حيث توجد الممرات الضيقة والسلالم من دون أسوار أو أي نوع من الحماية.

ومن المثير كذلك أن تدرك أنه في إحدى المرات غمرت المياه كل هذا التجويف الهائل، ويدفع العبور من خلال هذه الشبكة المكونة من 11 قسماً من الكهوف والجسور الطبيعية والمجاري والمياه التي تختفي في الأغوار، بالتأكيد كل شخص للتفكير حيال تجربة هذا الأمر والدخول إلى الكهوف. كما أن كبر حجم بعض أجزاء الكهوف يحجب أشعة الشمس من الدخول، ما يعطيها لمسة من الأجواء السحرية الغامضة.

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طرق الوصول

يجب على الزائر أولاً الذهاب إلى بلدة ديفاتشا؛ للوصول إلى منطقة الكهوف، وتقع على خط القطارات الرئيسي الذي يعبر من ليوبليانا في سلوفينيا إلى سيزانا على الحدود الإيطالية، ولكن الرحلات عبر القطارات إلى تريست تكون قليلة في العادة، وإذا كنت تسافر من مدينة تريست في إيطاليا أو من أي مكان آخر هناك، فمن الأفضل أن تستقل الحافلة أولاً من مدينة تريست إلى سيزانا، وهي رحلة تستغرق حوالي 20 دقيقة بتذكرة تبلغ قيمتها نحو يورو واحد، ثم ركوب القطار الذي يربط منطقة سيزانا مع بلدة ديفاتشا.

وتقع كهوف سكوتشيان على بعد حوالي 4 كيلومترات من مركز البلدة ومحطة السكك الحديدية فيها، وتقوم إدارة الحديقة بتشغيل حافلات مكوكية مجانية من محطة قطارات ديفاتشا إلى مكتب التذاكر قبل الجولات السياحية ورحلات للعودة مرة أخرى بعد نحو ساعة لكل جولة. وهنالك أيضاً ممر يمكن السير فيه بالأقدام، وهو مجهز بالعلامات الإرشادية ويربط بين الموقعين، وتستغرق رحلة السير نحو 35 دقيقة، أو يمكن عوضاً عن ذلك ركوب إحدى الحافلات التي تكون على الطريق السريع حتى المخرج المحدد الذي يبعد نحو كلم ونصف من منطقة الكهوف.

استئجار الدراجات

يمكن استئجار الدراجات الهوائية خلال أشهر الصيف من المتجر الموجود بالقرب من محطة القطارات في ديفاتشا، وهي وسيلة تمكن الزائر من الوصول بسهولة ويسر إلى موقع الكهوف واستكشاف المناطق الأخرى في هذا الجزء الذي تتقاسمه سلوفينيا و إيطاليا.

كما يمكن للهواة ممارسة رياضة المشي بطريقة ممتعة داخل منطقة الحديقة الإقليمية، وهناك عدد قليل من المسارات التي تتوفر فيها مناظر جيدة، أطولها مسار سكوتشيان تريل، وهو مسار يبلغ طوله نحو كيلومترين، ويخترق الغابات ويمر عبر مناطق مختلفة من المناظر الطبيعية الكاستية. كما أن هنالك مسار الجبل السلوفيني والذي يمر إلى الشرق من بلدة «ديفاتشا» وعبر الحديقة الإقليمية.

تعد أماكن الإقامة في بلدة ديفاتشا نادرة بعض الشيء، وأهمها فندق ميلوفيتش الذي يتكون من 16 غرفة فقط، ويحتوي على مطعم، إضافة إلى فندق جاليريا الفاخر الذي تم إنشاؤه حديثاً، إضافة إلى موتيل كوزينا كامب جراوند،

وهوسيل كوزينا، إلى جانب عدد من بيوت الضيافة الصغيرة، كما أن هناك العديد من الغرف المتاحة للإيجار في القرى المحيطة.

معلومات مثيرة

* تعتبر كهوف سكوتشيان ظاهرة طبيعية ذات أهمية عالمية، توضع جنباً إلى جنب مع جراند كانيون والحاجز المرجاني العظيم وجزر جالاجابوس، إضافة إلى قمة إيفرست. وإلى جانب نهر ريكا الجوفي، فهي تمثل إحدى أطول المناطق الكارسية الرطبة في القارة الأوروبية، حيث يبلغ طولها 6200 متر، وهي تتشكل من طبقة يبلغ سمكها 300 متر، من الحجر الجيري وأحجار الباليوسين.

* يختفي نهر ريكا تحت الأرض في منطقة فيليكا دولانا داخل كهوف سكوتشيان، ثم يتدفق تحت الأرض لمسافة 34 كيلومتراً تقريباً، ليطفو مجدداً على السطح بالقرب من مونفالكوني، حيث يساهم بحوالي ثلث كمية تدفق النهر الذي يتدفق لمسافة كيلومترين تقريباً من العين النابعة تيموفو، حتى يبلغ مصبه على البحر الأدرياتيكي. يكون منظر النهر الكبير في موسم الأمطار مهيباً ومذهلاً، وهو يختفي تحت الأرض على عمق 160 متراً في الجزء السفلي من منطقة فيليكا دولينا.

* يعتبر الحجم الاستثنائي للوادي الذي يجري تحت سطح الأرض أكثر ما يميز كهوف سكوتشيان عن غيره من الكهوف الجوفية الأخرى في العالم، وهو ما يجعل منها واحدة من أكثر الكهوف الطبيعية إثارة للإعجاب حول العالم.

* من المثير للاهتمام أن ترى هذا الوادي الكبير تحت الأرض بحجم تدفق من المياه يبلغ 2.2 مليون متر مكعب في بعض الحجرات تحت الأرضية الأضخم من نوعها في أوروبا، وهو ينتهي في مجرى أسطواني صغير نسبياً، ربما لا يمكنه حتى أن يتعامل مع حجم المياه الهائلة التي تصب في الكهف بعد هطول أمطار غزيرة، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث فيضانات كبرى يمكن أن يرتفع منسوب المياه فيها إلى أكثر من 100 متر