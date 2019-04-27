لندن ترفض إخلاء سبيل عارف نقفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت قاضية في لندن إخلاء سبيل عارف نقفي، مؤسس مجموعة أبراج، بكفالة، وذلك بعد أن قال ممثلو الادعاء إن الأخير كان متجهاً للفرار إلى باكستان قبل أن توجه إليه تهم بالاحتيال في الولايات المتحدة.

ولم تقبل القاضية إيما أربوثن طلب محامي نقفي بإخلاء سبيله، بعد أن قالت المدعية العامة راشيل كابيلا خلال جلسة الاستماع في محكمة ويستمنستر الجزئية، إن نقفي دوّن رقم هاتف الرئيس الباكستاني عندما ألقي القبض عليه هذا الشهر، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن يهرب قبل أن توجه إليه تهم بالاحتيال.

وكانت المدعية العامة راشيل، قالت في جلسة الاستماع، إن رقم الرئيس الباكستاني كان واحداً من بين 7 أرقام دونها نقفي في ورقة قبل اعتقاله. ومثل نقفي أمام محكمة ويستمنستر الجزئية، في آخر ظهور له قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال على المستثمرين.

وأوضحت أن هناك احتمالاً قوياً بهروب نقفي إلى باكستان في حال أُخلي سبيله بكفالة، عبر طائرته الخاصة، مشيرة إلى أن الولايات لا تربطها بباكستان اتفاقية تسليم مجرمين.

إلا أن محامي نفقي، هوجو كيث، قال، إن موكّله كان يدرك منذ البداية أنه قد تصدر بحقه إدانة في الولايات المتحدة، ولكنه بقي في مكان إقامته في لندن دون الفرار، مشيراً إلى أن التهم الموجهة له والمتعلقة باستخدام أموال صندوق أبراج لأغراضه الشخصية مثير للسخرية، إضافة إلى ذلك أنه باع طائرته الخاصة في عام 2006، وستقام جلسة الاستماع المقبلة 24 مايو المقبل. وفي حال أدين نقفي، فإنه سيواجه عقوبة سجن مدتها 45 عاماً. (بلومبيرج)