

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت كليات التقنية العليا، مذكرة تفاهم مع شركة «دل تكنولوجيز» المتخصصة في مجال التكنولوجيا بهدف توفير أعلى مستويات الدعم لكليات التقنية في مجال تطوير حلول ذكية بتقنية «بلوك تشين» وإعداد كوادر إماراتية للمساهمة في خطة التحول الرقمي الحكومي.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عادل العامري نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للاستراتيجية والمستقبل ومحمد أمين النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى «دل تكنولوجيز».

وقال الدكتور عادل العامري، إن التعاون مع «دل تكنولوجيز» يأتي بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية والبحوث التكنولوجية الحديثة في دعم مشاريع الكليات ضمن تحولها إلى الحرم الجامعي الذكي والمناطق الحرة المنتجة للأفكار والحلول المبتكرة وفق أحدث التقنيات على مستوى مختلف الإدارات والخدمات.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستساهم في مساعدة الكليات على مستوى تقديم الخبرة والمعرفة لدعم تأسيس «مركز تميز لتطوير حلول بتقنية «بلوك تشين» للحكومة الاتحادية» في الكليات بهدف استثمار هذه التقنية في تطوير نظام العمل في الأقسام والإدارية وربطها بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

ولفت إلى أن هذه التقنية يمكن أن تسهم في تسريع الأداء وزيادة كفاءته بتكلفة أقل وبدرجة عالية من الأمن في المعلومات مع التركيز على جعل الطلبة جزءاً فاعلاً في المشاريع والأنشطة الخاصة بهذه التقنيات المتقدمة ضمن المركز بما يدعم تمكينهم منها واستثمارها في مشاريعهم وتطوير أفكارهم المستقبلية.

من جانبه أكد محمد أمين، أن هذا التعاون يسهم في دعم مساعي الكليات لتطوير التكنولوجيا كمنصة للمستقبل، مشيداً بريادة كليات التقنية العليا لعقود عديدة كمنارة للتعليم العالي بالدولة. (وام)