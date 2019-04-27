شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة السعودية خضراء للأسبوع السابع.. وتراجع دبى والكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج خلال تعاملات الأسبوع الماضى باستثناء بورصة السعودية، والتى واصلت مكاسبها للأسبوع السابع على التوالى.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.9 % رابحاً عدد 79 نقطة ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، ليواصل المؤشر ارتفاعه للأسبوع السابع على التوالى.

وارتفعت قيمة التداول بسوق الأسهم السعودية لتسجل نحو 18.44 مليار ريال.

وارتفعت 6 قطاعات بسوق السهم السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.9 %، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.4 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، فيما تراجع 13 قطاع على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.8 %، بينما لم يسجل قطاع الأدوية أى تغير.





بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال الأسبوع الماضى، بسبب عمليات جنى الأرباح القوية، وخسر رأس المال السوقى 580 مليون دينار بنسبة انخفاض 1.7% لتصل إلى 32.81 مليار دينار.

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1.73% خاسراً عدد 100.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5705.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.72% خاسراَ عدد 107.4 نقطة ليغلق عند مستوى 6137.36 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.75% خاسراً عدد 87 نقطة ليغلق عند مستوى 4875.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 775.11 مليون سهم بقيمة 123.79 مليون دينار.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لبورصة دبى بنسبة 0.94% خاسراً عدد 26.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2787.44 نقطة.

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وخسرت الأسهم خلال أسبوع نحو 1.5 مليار درهم من قيمتها السوقية، لتصل إلى 364.06 مليار درهم، مقابل 365.56 مليار درهم الأسبوع الماضى.

وتصدر قائمة التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 7.06% بضغوط هبوط سهم دبى للاستثمار 8.12%، وسوق دبى المالى 3.3%، وشعاع كابيتال 5.7%، وذلك مع الترقب الأيام القادم لحسم مجموعة أبو ظبى المالية الموقف بشأن الاستحواذ الكامل عليها، وضمت قائمة التراجعات قطاع السلع بنسبة 3.42% مع تراجع سهم دى إكس بى بالنسبة ذاتها تزامناً مع إقرار العمومية القرار بشأن استمرار النشاط.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.6% بضغوط هبوط سهم اعمار العقارية بنسبة 2.83%، وذلك لاعتماد التوزيعات السنوية التى قيمتها مليار درهم، إضافة إلى هبوط سهم أرابتك القابضة 3.12%.





بورصة البحرينتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.27% خاسراً عدد 3.95 نقطة ليغلق عند مستوى 1442.23 نقطة، بعد أن ارتفعت لمدة 3 أسابيع متتالية.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 53.03 مليون سهم بقيمة قدرها 8.845 مليار دينار.

وتراجعت بورصة البحرين بضغوط هبوط قطاع البنوك بنسبة 0.25%، بسبب انخفاض سهم الخليجى التجارى بنحو 6.15%، كما انخفض سهم زين البحرين 10.26 %، وسهم أريج 5.17 %.

فى المقابل، ارتفع سهم إنوفست 3.85 %، واستيراد الاستثمارية 2.59 %، بتلكو 1.91%.