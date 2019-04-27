حسن رضوان
توقع سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب،تراجع أسعار السيارات بمعدل 10% في آخر الصيف، نظرًا لأسباب عديدة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي بعد تراجع سعر الدولار، والذي يعود إلى اكتفاء مصر الذاتي من الغاز و تعافي قطاع السياحة.
وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسعار جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج ستقل بنفس معدل تراجع أسعار السيارات، وهو 10% في نهاية الصيف، لافتًا إلى أن سعر الدولار سيتراجع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة وسيصل إلى 16 جنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر صناعة البرلمان: تراجع أسعار السيارات 10%.. والدولار سيصل لـ16 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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