صناعة البرلمان: تراجع أسعار السيارات 10%.. والدولار سيصل لـ16 جنيها

حسن رضوان

توقع سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب،تراجع أسعار السيارات بمعدل 10% في آخر الصيف، نظرًا لأسباب عديدة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي بعد تراجع سعر الدولار، والذي يعود إلى اكتفاء مصر الذاتي من الغاز و تعافي قطاع السياحة.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسعار جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج ستقل بنفس معدل تراجع أسعار السيارات، وهو 10% في نهاية الصيف، لافتًا إلى أن سعر الدولار سيتراجع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة وسيصل إلى 16 جنيها.