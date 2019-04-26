النفط يهبط 3% بسبب ضغوط ترامب على “أوبك” لخفض أسعار الخام

هبطت أسعار النفط ثلاثة في المئة اليوم الجمعة، بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة انتاجها من الخام لدفع أسعار البنزين للانخفاض.

وقال محللون إن مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام على الأقل، ساهمت في المزيد من التراجع للأسعار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأمريكي خسارة 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وصعدت عقود النفط أكثر من 30 في المئة هذا العام بعد أن خفضت أوبك وبضعة منتجين متحالفين مع المنظمة الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ومع هبوط انتاج الخام في فنزويلا وإيران بسبب عقوبات أمريكية.