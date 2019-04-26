350 متجرا في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة المخفضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، بنطاقها الكامل في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، بهدف تحفيز المواطنين على شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة وموفرة في استهلاك الطاقة، ومصنعة محليا، بأسعار مخفضة.

ووفق بيان للمركز، يمكن للمواطن عبر هذه المبادرة شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة، عن طريق زيارة أي من المتاجر المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 350 متجرا منتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث يحصل المواطن على خصم فوري قدره 900 ريال عند شرائه جهاز تكييف من الأجهزة المشمولة في المبادرة (18 أو 24 ألف وحدة حرارية بريطانية) وبحد أقصى 6 مكيفات، شريطة ألا يقل عمره عن 21 سنة.

وأوضح المركز أنه للتعرف على هذه المبادرة ومعرفة خطوات الاستفادة منها يمكن للراغبين زيارة الموقع الالكتروني لمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وذلك للتأكد من الاستحقاق عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، ومعرفة أنواع وأسعار المكيفات المشمولة في المبادرة والاطلاع على خارطة مواقع المتاجر المشاركة في المبادرة، ومن ثم زيارة المتجر وإبراز الهوية واختيار الجهاز المناسب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ومبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة لمساعدة المواطنين على التقليل من استهلاك الطاقة في المباني عبر شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة، علما بأن أجهزة التكييف تستهلك نحو 65% من إجمالي استهلاك المباني، حيث تم في وقت سابق إطلاق مرحلة أولية قبل مرحلة الإطلاق الكامل للمبادرة امتدت على مدى ستة أشهر وشملت 12 مدينة في المملكة تم خلالها التأكد من الجاهزية لمرحلة الإطلاق الكامل.

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مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة:

التعميم على مناطق المملكة كافة

أكثر من 350 متجرا مشاركا بالمبادرة

6 مكيفات حد أقصى للشراء

900 ريال خصم مباشر للمكيف الواحد

خطوات الاستفادة من المبادرة: