"أوبر" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام بسعر يتراوح بين 44 و50 دولار للسهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوبر

كشفت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" عن السعر المستهدف لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك، ويتراوح بين 44 و50 دولارا للسهم الواحد.

وبحسب البيان الذي قدمته "أوبر" إلى بورصة نيويورك للأوراق المالية، فإن الشركة تستهدف جمع حوالي 9 مليارات دولار من خلال الطرح العام الأولي للسهم، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 84 مليار دولار، وفقا للحد الأقصى للنطاق السعري المستهدف للطرح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القيمة الإجمالية لشركة "أوبر" تصل إلى 91.5 مليار دولار، عند إضافة الأسهم المفروض عليها قيود في التداول وغيرها من الحصص غير المتضمنة في إجمالي الأسهم المتاحة للاكتتاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه شركة الدفع الإلكتروني الأمريكية "باي بال هولدنجز" على شراء حصة من أسهم "أوبر" قيمتها 500 مليون دولار ، وفقا لسعر الطرح الأولي، في صفقة خارج سوق الأوراق المالية.

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وتعتبر هذه الصفقة جزءا من اتفاق يستهدف توسيع نطاق الشراكة بين "باي بال" و"أوبر". وتستهدف الشركتان تطوير "محفظة رقمية" لمستخدمي "أوبر" بحسب متحدث باسم "باي بال".

من ناحية أخرى، تشير تقديرات "أوبر" إلى أن خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي تبلغ 1.07 مليار دولار في حين تبلغ إيراداتها ربع السنوية 3.07 مليار دولار.

في الوقت نفسه، فإن إيرادات "أوبر" خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت بنسبة 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت أقل بنسبة 22% عن الربع الأخير من العام الماضي.