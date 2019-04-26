شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلى يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 1.1% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء اقتصاديون ببنك مورجان ستانلى، اليوم الجمعة، إن نمو الاقتصاد الأمريكى يسير بوتيرة تبلغ 1.1% فى الربع الثانى من العام مع توقعات بأن تتراجع المكاسب فى الصادرات والمخزونات المسجلة فى الربع الأول.
وأضاف الخبراء ، فى مذكرة بحثية "توقعاتنا الأولية للنمو فى الربع الثانى تشير إلى تراجعات كبيرة فى صافى الصادرات والمخزونات بعد مساهماتهما فى الربع الأول".
وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى وقت سابق اليوم إن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بمعدل سنوى بلغ 3.2 % فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى مدفوعا بانخفاض العجز التجارى وأكبر تراكم للبضائع غير المباعة منذ 2015.
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