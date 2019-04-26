شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلى يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 1.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خبراء اقتصاديون ببنك مورجان ستانلى، اليوم الجمعة، إن نمو الاقتصاد الأمريكى يسير بوتيرة تبلغ 1.1% فى الربع الثانى من العام مع توقعات بأن تتراجع المكاسب فى الصادرات والمخزونات المسجلة فى الربع الأول.

وأضاف الخبراء ، فى مذكرة بحثية "توقعاتنا الأولية للنمو فى الربع الثانى تشير إلى تراجعات كبيرة فى صافى الصادرات والمخزونات بعد مساهماتهما فى الربع الأول".

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى وقت سابق اليوم إن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بمعدل سنوى بلغ 3.2 % فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى مدفوعا بانخفاض العجز التجارى وأكبر تراكم للبضائع غير المباعة منذ 2015.