شكرا لقرائتكم الصين: مبادرة "الحزام والطريق" تحمي البيئة وقابلة للبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - "الحياة" | منذ ساعة في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 18:46

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم في افتتاح قمة حول مبادرته (الحزام والطريق) إن المبادرة يجب أن تكون حامية للبيئة قادرة على البقاء وأن تسفر عن تنمية عالية الجودة للجميع.



وأوضح شي أن حماية البيئة لا بد وأن تعزز هذه الخطة من أجل حماية البيت الكبير الذي نعيش فيه، مضيفًا أنه لا بد وأن نتمسك بمفهوم الانفتاح والحفاظ على البيئة والنظافة.

وتابع أن إقامة بنية تحتية شاملة عالية الجودة قادرة على البقاء ومقاومة للمخاطر وبأسعار معقولة ستساعد الدول على الاستفادة الكاملة من مواردها.

وأكد الرئيس الصيني أن مبادرة الحزام والطريق ستفتح أيضًا فرصًا تنموية أمام الصين تمامًا مثلما تتوسع الصين نفسها في فتح أسواقها أمام العالم.

وأضاف "نظرًا للحاجة لمزيد من الانفتاح، سنحسن القوانين واللوائح وسننظم سلوك الحكومة على كافة المستويات في مجالات إصدار التصاريح الإدارية والإشراف على الأسواق وغيرها وكذلك نبذ وإلغاء اللوائح وأوجه الدعم والممارسات غير المنطقية التي تعوق المنافسة النزيهة وتشوه السوق.

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يذكر أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، يرأس وفد المملكة المشارك في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني، ويضم الوفد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي.

وألقى الفالح كلمة في المنتدى بحضور وزير التجارة الصيني تشونغ شان، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، اللذين يضعان أهمية قصوى على العلاقات التي تربط بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وأكد في كلمته أن المملكة تعد شريكاً في المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، وأن من شأن الخطط الشاملة التي تتضمنها المبادرة لإنشاء مرافق حديثة للبنية التحتية، لتعزيز التواصل بين الدول التي تقع على طول ممراتها الممتدة، أن تعمل على تحقيق مزيد من التنمية والرخاء لجميع الأطراف المشاركة وتعزيز الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى التكامل بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير البلدين، وزيادة مستوى الرخاء الإقليمي، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة.

يذكر أن هناك آفاق استراتيجية استثنائية لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز الفرص الاستثنائية المتاحة أمام الشركات والمؤسسات الصينية للاستثمار في المملكة، في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، أو الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة.