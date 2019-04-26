شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شيفرون من النفط تهبط إلى 2.65 مليار دولار فى الربع الأول من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيفرون، اليوم الجمعة، إن أرباحها للربع الأول من العام هبطت 27 % مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب تراجع أسعار النفط الخام وضعف هوامش أنشطة التكرير والكيماويات.

وارتفع إجمالى إنتاج شيفرون من النفط والغاز فى الربع الأول، وقفزت أرباح أنشطة الاستكشاف التابعة لها فى الولايات المتحدة 15 % على أساس سنوى، لكن ضعفا فى أنشطتها العالمية للتكرير والتنقيب تسبب فى انخفاض ربحها الإجمالى 27 % مع تراجع الإيرادات 6.8%.

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وزاد الإنتاج اليومى لشيفرون فى الربع الأول إلى 3.04 مليار برميل، من 2.85 مليار برميل فى نفس الفترة قبل عام، لكن سعر برميل النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى الأمريكية انخفض إلى 48 دولارا من 56 دولارا قبل عام.

وتسبب تراجع الأسعار وضعف التكرير فى انخفاض صافى ربح الربع الأول إلى 2.65 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم، من 3.64 مليار أو 1.902 دولار للسهم قبل عام، ونزلت الإيرادات نحو 7% إلى 35.2 مليار دولار من 37.64 مليار دولار قبل عام.