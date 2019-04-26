شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا والسعودية تعدان مذكرة تفاهم بشأن النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط النيجيرية، اليوم الجمعة، إن نيجيريا والسعودية، تخططان لإعداد مذكرة تفاهم بشأن شراكة فى النفط والغاز بحلول الأسبوع الأول من مايو.

وقالت الوزارة ، فى بيان إن الاتفاق قد يمهد الطريق أمام تشييد مصفاة جديدة فى نيجيريا وكذلك استثمارات فى الغاز الطبيعى المسال ، مشيرة الى أن وزير النفط النيجيرى إيمانويل كاتشيكو أجرى محادثات مع مسؤولين بقطاع الطاقة فى السعودية فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.