شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 26-4-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 26-4-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 6 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 5 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5 – 5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 3- 6 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو.

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وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2.75 – 3.75 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 6 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 6 - 8 جنيهات.