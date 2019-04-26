خلال مشاركته فى منتدى "الحزام والطريق".. وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركات صينية الاستثمار فى مجالات إنتاج الزجاج والسيارات والمصنوعات الجلدية

كتب: أجمد أبوعقيل

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة شملت مجالات إنتاج الزجاج و السيارات الهجين والكهربائية والمصنوعات الجلدية، وتأتى هذه الاجتماعات فى مستهل زيارة الوزير للعاصمة الصينية بكين ضمن الوفد المصرى المشارك فى قمة " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى " والتى تعقد خلال الفترة من 26 وحتى 27 ابريل الجارى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وزعماء ورؤساء حكومات نحو 37 دولة.

وقال الوزير إن الصين تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر على المستويين التجارى والاستثمارى وهو الأمر الذى تسعى حكومتي البلدين لتنميته وتطويره من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من الجانبين للتوسع فى اقامة شراكات تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.

والتقى الوزير مع شركةXinyi للزجاج والمتخصصة في إنتاج الألواح الزجاجية ويبلغ رأس مال الشركة 2.5 مليار دولار ، كما يبلغ حجم ارباح الشركة السنوي 1.3 مليار دولار ، وللشركة استثمارات خارجية في كل من ماليزيا والفلبين وتايوان وبولندا بقيم تتراوح من 200 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لكل دولة وفقاً للمراحل الاستثمارية، وتقوم الشركة بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسية تشمل الزجاج المستخدم في كماليات السيارات ويمثل إنتاج الشركة 23 % من حجم الإنتاج العالمي في هذا المجال، والزجاج المستخدم في العقارات والمباني، وخاصة من النوع الموفّر للطاقة، والألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 680 طن يومياً حوالي 35 % من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية.

وأشاد مسئولو الشركة بالمناخ الاستثماري المستقر في مصر ولأهمية موقعها المتميز مما يجعلها في موضع اهتمام الشركة لإقامة مشروع استثماري متكامل في مجال صناعة الزجاج ( المسطح – السيارات - الالواح الزجاجية)، قائم على تغطية السوق المحلي وكذا التصدير للسوق الأوروبي والإفريقي .

وأكد المهندس عمرو نصار حرص وزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة والحكومة المصرية بصفة عامة على تنمية صناعة الزجاج في مصر لعدة أسباب من أهمها:

- دخول هذه الصناعة في صناعة مكونات السيارات مما يساعد على رفع نسبة المكون المحلي في قطاع صناعة السيارات، علما أن عدد من الشركات العاملة في مصر فى مجال تجميع السيارات تقوم بشراء المكونات المحلية لتعويض نسبة المكون المحلي المطلوبة ، وبالتالي فالطلب على زجاج السيارات متواجد بالفعل في السوق المصري.

- تسعى الحكومة خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء عدد من المدن الذكية والتي ستشمل مباني ذات واجهات زجاجية وبالتالي فهناك طلب متوقع على الزجاج المسطح

- وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية في مصر وأهمها مشروع بنبان بأسوان والذي يعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم .

- توافر المقومات الرئيسية لهذه الصناعة بمصر مثل رماد الصودا والسيليكا ، والغاز الطبيعى ، وهو ما يسهم فى خلق ميزة تنافسية في هذه الصناعة .

Advertisements

وأشار الوزير الى ان الشركة قد قدمت بعض الاستفسارات حول الحوافز التي من الممكن أن تقدمها الحكومة المصرية للشركة حال اتخاذ قرار الاستثمار، أهمها فيما يخص أرض المشروع وتوفير تدفق للغاز الطبيعي بشكل مستمر ، لافتاً الى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإيفاد وفد فني لمصر خلال شهر مايو المقبل للاجتماع بالجهات المعنية وتقييم الوضع بشكل مفصل .

كما التقى وزير التجارة والصناعة بمسئولى شركة Hanteng Auto International ، وهي شركة صينية ناشئة تعمل في مجال صناعة السيارات الهجين والكهربائية، حيث نجحت خلال الفترة الماضية في اكتساب ثقة المستهلك من خلال منتجات مرتفعة الجودة وذات تكنولوجيا متطورة ، وتسعى الشركة لخلق ماركة عالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية والهجين ، وقد شارك في اللقاء الفريق / عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووفد من الهيئة .

وأكد نصار سعى الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر وبصفة خاصة السيارات الكهربائية، حيث تقدم الحكومة دعم كامل للاستثمار في هذا المجال ،مشيراً الى ان الهدف ليس فقط تغطية السوق المحلي ، بل التصدير للأسواق العربية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية .

وأوضح مسئولو الشركة عن اهتمامها وسعيها لدخول السوق المصري من خلال تجميع السيارات الكهربائية أولا ثم الاتجاه بعد ذلك للتصنيع، مشيرين.

الى أن الشركة لديها خطط كذلك لتصنيع عدد من مكونات السيارات الكهربائية مثل البطارية وأجزاء المحرك الكهربائي، مع التأكيد أن كافة منتجات الشركة تتطابق والمواصفات والمعايير الأوروبية

وقد رحب وزير التجارة والصناعة بتوجه الشركة نحو السوق المصرى ، مؤكدا على اهتمام الحكومة المصرية بنقل تكنولوجيا الإنتاج المتطورة للسوق المصري، مع التأكيد على أهمية أن يتضمن عرض الشركة نموذج عمل واضح يشتمل على خطة تسويقية جيدة تعتمد بالأساس على التصدير للسوق الأوروبي وهو ما أيدته الشركة والفريق التراس، وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والشركة لوضع التفاصيل الخاصة بهذا المشروع .

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة لقاءاً مع مسئولى شركةHUAJIAN للصناعات الجلدية والتىتعد أحد أهم الشركات الصينية المُتخصصة في مجال صناعة الأحذية الجلدية والرياضية، حيث تمتلك الشركة ثلاث مناطق صناعية كبرى لصناعة الأحذية، اثنتان في الصين والثالثة في منطقة Hawasaa الصناعية بدولة إثيوبيا ولديها العديد من الشراكات التابعة من بينهم شركة Dongguan احد اهم الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة الأحذية الرياضية، حيث تدرس الشركة جدياً الاستثمار في مصر وبصفة خاصة في منطقة الروبيكي.

وأوضح نصار أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لمباحثاته مع الشركة اثناء زيارتها للقاهرة خلال شهر إبريل الجاري، والتى شملت ايضا لقاء ممثلو الشركة بالسيد رئيس مجلس الوزراء ، كما قاموا بزيارة مشروع الروبيكي ، لافتاً إلى ان اللقاء قد تناول الحوافز والتسهيلات التي من الممكن أن تقدمها الحكومة المصرية للمشروع، حيث أعربت الشركة عن رغبتها الحصول على أرض بسعر منخفض ، وذلك على مساحة تصل الى 200 الف متر مربع بشكل مبدئى .

وأشار الوزير إلى أن الهدف من إقامة مثل هذا المشروع في مدينة الجلود بالروبيكي هو تصنيع الجلود التي يتم انتاجها هناك مما يرفع من القيمة المضافة للمنتج المصري ويؤدي إلى تشغيل مزيد من الايدي العاملة ، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة للشركة لبدء مشروعها مع بداية العام القادم ، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية في مصر بدعم مثل هذه النوعية من المشروعات والتى تسهم فى نقل التكنولوجيا المتطورة لإنتاج المصنوعات الجلدية والتصدير للسوق الخارجي .