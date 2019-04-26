الذهب يعاود الإرتفاع من جديد .. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد



سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل، أول ارتفاع لها خلال الأسبوع الجارى، حيث ارتفع سعر جرام الذهب جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة فى سوق الصاغة.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر، جاءت نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب عالميا من 1275 دولار إلى 1281 دولارا بزيادة بلغت نسبتها 0.41%.

وسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 612 جنيها للجرام، مع توقعات بتحركات أخرى للذهب حال استمرار صعود الذهب عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:

عيار 18 سجل اليوم ...