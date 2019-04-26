شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لـ"تداول": إجراءات تحسين سوق أدوات الدين تشمل السندات الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن إجراءات تحسين سوق أدوات الدين تشمل السندات الحكومية إلى جانب أدوات الدين التابعة للشركات الخاصة.

وأضاف في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية إن خفض القيمة الاسمية للسند أو الصك الحكومي يستهدف إتاحة هذا النوع من الاستثمار أمام الأفراد.

ولفت إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر فوتسي سيجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودي منذ بداية العام الجاري تعد إيجابية للغاية.