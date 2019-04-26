شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تقود "الخزف السعودي" لتقليص الخسائر 50% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الخزف السعودي، المعلنة اليوم الخميس، عن تحقيق تراجع في الخسائر بنسبة 49.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 25 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 50 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر إلى الزيادة في الإيرادات و مجمل الربح الناتج عن مزيج المبيعات للمنتجات الأكثر ربحية، وفعالية التكلفة من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية. و ذلك على الرغم من الزيادة في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل و العمالة.

Advertisements

وارتفعت المبيعات إلى 309.6 مليون ريال مقابل إبرادات بلغت 256.5 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 220.6 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 97.1 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في 2018 إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة لانخفاض الأسعار وانخفاض الطلب والإغراق من المنتجات الصينية والهندية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة كميات منتجات البلاط مع انخفاض الأسعار، و ارتفاع تكلفة المواد الخام خلال العام.