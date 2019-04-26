شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يصعد بأرباح "بدجت السعودية" 5% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 5.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 41.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 39.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض النسبي في تكلفة الإيرادات نتيجة التحسن الهامشي في أسعار بيع السيارات الستعملة بالإضافة إلى الإنخفاض في تكاليف التمويل نتيجة انخفاض قيمة الديون المستحقة على الشركة.

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وفي المقابل، ارتفعت المبيعات إلى 259.4 مليون ريال مقابل إبرادات بلغت 270.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 170 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 149.5 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

وقالت الشركة: إن ارتفاع الأرباح في العام 2018 يعود إلى زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة مما أدى إلى تحقيق أفضل معدلات للاستخدام وبالتالي ارتفع معدل الإيراد لكل مركبة.