شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تبدأ طرح صكوك بـ 5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة الاتصالات السعودية طرح شركة صكوك الاتصالات السعودية، للإصدار الأول بالدولار بموجب برنامج الصكوك الدولية، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" بأنه سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق واحتياجات الشركة.

وأوضحت الشركة أن الطرح سيبدأ يوم غد على أن ينتهي نهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المستثمرين المؤسسين، أي المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، هم الفئة المستهدفة من الإصدار.

وعينت الاتصالات السعودية بنك إتش إس بي سي وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، إضافة إلى بنك أبوظبي الأول وشركة بيتك كابيتال للاستثمار كجهات مسؤولة عن إدارة الإصدار.

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وأضافت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 ألف يورو ما يعادل 111 ألف دولار. مشيرا إلى أنه في حال طرح الصكوك في الولايات المتحدة لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار.

وبينت أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك التي سيتم إصدارها ضمن برنامج الصكوك خلال مدة 12 شهراً من نشر نشرة الإصدار المتعلقة بالبرنامج في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).

ويجوز طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

وكشفت البيانات المالية للشركة في وقت سابق، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 6.3% بالغا 2.750 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 مقابل أرباح بلغت 2.588 مليار ريال في الربع المقابل من 2017.