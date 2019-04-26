شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نفقات التشغيل تهبط بأرباح "سامبا المالية" 7.4% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لمجموعة سامبا المالية، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح بنسبة 7.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت سامبا تراجع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي نفقات التشغيل بنسبة 55.7% ويرجع ذلك بسبب ارتفاع في تكلفة الائتمان.

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وفي المقابل، حققت سامبا صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 1.6 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 1.9 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وفي المقابل ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.2%، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.8%، وارتفاع الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل بنسبة 75%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 5 مليار ريال في 2017.