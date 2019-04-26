روسنفت: لا تهديد حاليا بحدوث عجز في النفط العالمي

قال إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت”، اليوم الجمعة، إن الشركة لا ترى أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى حدوث عجز في النفط العالمي في الربعين الثاني والثالث من 2019.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا ستنسحب على نحو تدريجي من اتفاق خفض الإمدادات مع أوبك، أشار سيتشن إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال فيه إن صادرات السعودية والإمارات ستعوض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية.