السيسي لـ رجال أعمال صينيين: أهدافنا التنموية تتفق مع "الحزام والطريق"

كتب: الوطن

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رؤساء ممثلي كبرى الشركات الصينية، مشيرا إلى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، ما عكسته زياراته المتكررة للصين ولقاءاته مع الرئيس شي جين بينج، بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد الرئيس حرص مصر على تذليل مختلف العقبات التي قد تواجه الشركات الصينية في مصر، لتعزيز...