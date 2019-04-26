الإسكان: تنفيذ مشروعات بـ10 مليارات في حدائق أكتوبر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الاستثمارات بمدينة حدائق أكتوبر، تبلغ 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وخدمية على مساحة 40 ألف فدان.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه جار تنفيذ 10440 وحدة، 435 عمارة بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 74 %، وجار الانتهاء من تنفيذ 6960 وحدة في 290 عمارة بمشروع "دار مصر"، بنسبة التنفيذ 96%، ويوجد 116 عمارة جاهزة للتسليم، كما أنه تم وجارٍ تنفيذ 56232 وحدة سكنية في 2343 عمارة بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، وتم تسليم عدد كبير من الوحدات لمستحقيها،...