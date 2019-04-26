شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ شركات السياحة: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إصدار تأشيرات إضافية للعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎قال على المانسترلى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنه السياحة الدينية، إن قرار ضوابط العمرة الجديدة التى صدرت مؤخراً جاءت بعد إصدار المملكة العربية السعودية لتأشيرات الأون لاين، وهذا يعنى أن جواز السفر لا يدخل السفارة أو القنصلية، وفى مصر توجد ضوابط لعدد المعتمرين فى الموسم بقرار من الدولة للمحافظة على العملة الأجنبية ومع التأشيرة الأون لاين لن يتم احتساب العدد المقرر، ولذلك تم وضع ضوابط تقديم كشوف بعدد المعتمرين لوزارة السياحة وموافقة الوزارة على التأشيرات شرط أساسى وأى شركة ستخالف ستواجه قرار إلغاء ترخيصها.

‎وأضاف المانسترلى فى تصريح له اليوم الجمعة، أن وزارة السياحة شكلت لجان داخل المطارات لمتابعة التأشيرات ومراقبتها، كما أن شركات السياحة ستذهب للغرفة لفتح نظام التأشيرات الخاص بها أمام مسئولين بالغرفة للتأكد من أنها لم تقم باستخراج أى تأشيرة إضافية بخلاف حصتها التى تبلغ 59 تأشيرة فى رمضان.

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‎وشدد على ضرورة إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية حتى لا يخرج أى معتمر أو حاج من مصر إلا من خلال هذه البوابة.

‎وأكد على وجود غرفة عمليات على مدار اليوم داخل غرفة شركات السياحة لتلقى أى شكاوى عن مخالفين وسرعة التعامل معهم حتى نحد من التجاوزات قدر المستطاع للحفاظ على نجاح منظومة العمرة.