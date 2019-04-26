شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس روسنفت الروسية: لا تهديدات بحدوث عجز فى إمدادات النفط العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذى لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، اليوم الجمعة، إن الشركة لا ترى أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدى إلى حدوث عجز فى النفط العالمى فى الربعين الثانى والثالث من 2019.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا ستنسحب على نحو تدريجى من اتفاق خفض الإمدادات مع أوبك، أشار سيتشن إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الذى قال فيه إن صادرات السعودية والإمارات ستعوض أى انخفاض فى إمدادات الإيرانية.