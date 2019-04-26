شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والمعدن النفيس يتجه نحو تحقيق أول مكسب أسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تنامت فيه مجددا مؤشرات على ضعف النمو العالمى اهتمام المستثمرين بالمعدن الذى يُعتبر ملاذا آمنا، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعى فى خمسة أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1279.91 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد الذهب 0.4 % منذ بداية الأسبوع الجارى ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 22 مارس، وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1282 دولارا للأوقية.

وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم فى أنحاء العالم سلبا ببيانات من ألمانيا وآسيا تشير إلى أن الاقتصاد العالمى ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونات للأوراق المالية "البيانات الضعيفة تشير إلى أنه ربما يتعين على الدول اتخاذ إجراءات تيسير نقدي، وذلك يقدم دعما لأسعار الذهب".

وأضافت: "بعض المستثمرين يرغبون فى الخروج من أسواق الأسهم إلى فئة أصل الملاذ الآمن".

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ويقبع الدولار قرب ذروة عامين بفضل مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكى يسجل أداء أفضل بكثير عن اقتصادات أخرى، مما يكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 % إلى 14.99 دولار للأوقية وربحت 0.4% منذ بداية الأسبوع الحالى.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 890.11 دولار للأوقية، وانخفض المعدن 1.2 % منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1416.52 دولار للأوقية، والمعدن منخفض 0.4 % منذ بداية الأسبوع وهو أول هبوط أسبوعى له فى 3 أسابيع.