شكرا لقرائتكم انهيار محادثات اندماج "دويتشه بنك" و"كوميرزبنك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 16 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 19:28

فرانكفورت - أ ف ب - أعلن مصرفا "دويتشه بنك" و"كوميرزبنك"، أكبر مصرفين في ألمانيا، اليوم الخميس وقف المحادثات حول احتمال اندماجهما، ما يبدد آمال برلين في إنشاء عملاق مالي الماني.



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وقال الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك" كريستيان سوينغ والرئيس التنفيذي لـ"كوميرزبنك" مارتن زيليكي في بيان مشترك: "بعد تحليل دقيق، توصلنا إلى أن منافع هذه العملية ليست كافية". وأضاف البيان: "بعد تحليل مفصل أصبح واضحاً أن مثل هذا الاندماج لن يكون في مصلحة مساهمي أي من المصرفين وغيرهم من أصحاب المصلحة". وكان لدى المستثمرين ونقابات الموظفين تحفظات قوية على اندماج المصرفين.

وأكد رئيس نقابة موظفي الخدمات فرانك بسيرسكي: "لو تم هذا الاندماج، لكانت مساوئه كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالوظائف". لكن فشل عملية الاندماج يعد نكسة لحكومة المستشارة الألمانية انجيلا مركل.

وكان وزير المال أولاف شولتز يأمل في اقناع مدراء المصرفين في فرانكفورت بالاندماج لخلق عملاق مصرفي ألماني. وشجعت برلين، التي تمتلك حصة 15 في المئة من "كوميرزبنك" بعد تدخلها لإنقاذه عام 2009، بدء المحادثات قبل اعلان المصرفين رسمياً في منتصف آذار (مارس) الماضي التفاوض بينهما.

وقال شولتز اليوم الخميس إن "الصناعة الألمانية النشطة عالمياً تحتاج إلى مصارف تنافسية ترافقها في أنحاء العالم". لكنه أقر أن الاندماج أو أي شكل آخر من أشكال التعاون "لا يكون منطقياً إلا إذا كانت الأعمال مربحة وإذا كان يتم الاتجاه إلى خلق نموذج أعمال قوي".