"الاستثمار" يستحوذ على 64 في المئة من السيولة المتداولة في "البحرين"

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 20:34

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه خلال تعاملات اليوم (الخميس) بزيادة 0.26 في المئة تعادل 3.77 نقطة، صعودا الى مستوى 1442.23 نقطة في مقابل 1438.46 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 7.85 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.24 في المئة يعادل 1.89 نقطة صعودا الى 801.63 نقطة، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام الى 2.61 في المئة.

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أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 29 مليون سهم في مقابل 3.76 مليون بنسبة 667 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 4.13 مليون دينار في مقابل 714 ألف اليوم السابق بنسبة 479 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 130 صفقة في مقابل 78 صفقة بنسبة 67 في المئة. أما عن الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 29 مليون سهم في مقابل 3.76 مليون بنسبة 667 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 4.13 مليون دينار في مقابل 714 ألف اليوم السابق بنسبة 479 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 130 صفقة في مقابل 78 صفقة بنسبة 67 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 15 شركة، ارتفعت 4 شركات، وهبطت شركتان، واستقرت 9 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.85 بليون دينار بزيادة 23 مليون دينار نسبتها 0.26 في المئة. وعاود قطاع الخدمات تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.67 مليون دينار بحريني، شكلت 64 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 24.6 مليون سهم، نفذت من خلال 15 صفقة. وحل سهم جي اف اتش في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 2.58 مليون دينار، نسبتها 62 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 24.4 مليون سهم ، نُفذت من خلال 10 صفقات، تلاه سهم البحرين الوطني بسيولة 638 ألف دينار، نسبتها 15.2 في المئة، نفذت من خلال 14 صفقة.



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