شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 52 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 19:25

سجلت بورصة قطر تراجعا في السيولة المتداولة خلال تعاملاتها في جلسة اليوم (الخميس)، مقارنة بالجلسة السابقة، فيما أنهت 52 في المئة من الأسهم القطرية التعاملات على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 23 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة أخرى، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 588 بليون ريال بخسارة 637 مليون ريال نستبها 0.11 في المئة.



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أنا عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 10 في المئة الى 265 مليون ريال في مقابل 293 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 38 في المئة الى 13.4 مليون سهم، في مقابل 10 ملايين، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة الى 5439 صفقة في مقابل 5148 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع بنسبة 0.06 في المئة من قيمته تعادل 6 نقاط هبوطا الى 10451 نقطة في مقابل 10458 نقطة اليوم السابق، لتتراجع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.48 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشرات 8 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 1.60 في المئة الى 1899 نقطة ، تلاه مؤشر الصناعة الخاسر 1.06 في المئة الى 3216 نقطة ، ثم مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ بخسارة نسبتها 0.67 في المئة.

وسجل مؤشر الخدمات خامس أكبر خسارة نسبتها 0.45 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم بنسبة تراجع 0.18 في المئة، بينما ارتفع مؤشر النقل 0.54 في المئة، تلاه مؤشر المصارف بزيادة 0.46 في المئة.