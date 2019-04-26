شكرا لقرائتكم بورصة "الكويت" تسجل تراجعاً في الاداء يوماً ثالثاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 18:55

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في معدلات الاداء لليوم الثالث على التوالي، إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 20 في المئة الى 15 مليون دينار في مقابل 18 مليونا لليوم السابق بينما تراجعت الكمية المتداولة 5 في المئة الى 124 مليون سهم في مقابل 130 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 15 في المئة الى 4762 صفقة في مقابل 5623 صفقة.



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صاحب ذلك تراجعا في مؤشرات بورصة الكويت، كان أكبرها خسارة مؤشر السوق الاول بنسبة 0.53 في المئة تعادل 33 نقطة الى 6137 نقطة في مقابل 6170 نقطة ، وهبط مؤشر السوق العام 0.49 في المئة الى 5706 نقاط، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.39 في المئة تعادل 19 نقطة الى 4875 نقطة في مقابل 4894 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم « بوبيان ب» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.65 في المئة، وصولاً إلى 932 فلس، من تداول 50.6 ألف سهم، بلغت قيمتها 47 ألف دينار.

وحقق سهم « بنك بوبيان » أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 2.36 في المئة، هبوطا إلى 580 فلس، من تداول 660 ألف سهم، قيمتها 389 ألف دينار، نُفذت من خلال 151 صفقة .

وسجل سهم « خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 2.1 مليون دينار، استقر سعره خلالها عند 306 فلوس، من تداول 6.9 مليون سهم.