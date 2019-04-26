شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 25-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين قرب المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع إيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 5237.70، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 5741.10.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5200.00 والمقاومة 5700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد