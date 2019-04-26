شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز السادات: طرحنا 38 ألف قطعة أرض للمواطنين وتم تسليم 12 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهازمدينة السادات، أنه تمطرح نحو 38 ألف قطعة أرض بالمدينة خلال الفترة الماضية ما بين أراضى إسكان اجتماعى ومتميز وأكثر تميزا.

وأضاف المهندس أمين غنيم، لـ"الخليج 365"، أنه تم تسليم حتى الآن حوالى 12 ألف قطعة أرض،ومن المقرر الانتهاء من تسليم كافة القطع المطروحة قبل حلول منتصف عام 2021 .

وأوضح أن عملية التسليم تتوقف على الانتهاء من توصيل المرافق، لافتا إلى أن الجهاز رصد جزءا كبيرا من ميزانيته للانتهاء من توصيل المرافق والبنية التحتية خلال العامين المقبلين.

من ناحية أخرى، كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم الانتهاء من إنشاء 8 كيلومتر طرق فى منطقة الـ70 ألف فدان والتى تم كان متعدى عليها، مشيرا إلى الانتهاء من التصميمات الاستشارية والتنفيذية لنحو 9 الاف فدان، ومن المقرر تنفيذ مشروعات سكنية لمختلف الشرائح بالمدينة سواء اسكان اجتماعى او سكن مصر أو مشروع جنة، بالإضافة إلى مشروعات تجارية وإدارية.