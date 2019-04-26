7 معلومات عن شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الدكتور شريف حسين كامل ممارسة مهام منصبه الجديد كرئيس لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة مايو المقبل، خلفا لطارق توفيق الذى تنتهى مدته، حيث فاز كامل بالمنصب بالتزكية مؤخرا.

الخليج 365 ينشر 7 معلومات حول الرئيس الجديد للغرفة تعرف عليها

1 – يشغل الدكتور شريف حسين كامل، منصب عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2 – شغل منصب كبير مستشارى التخطيط الاستراتيجى لرئيس الجامعة الأمريكية «2017» ونائب الرئيس لإدارة المعلومات «2016».

3 - خلال فترة ولايته الأولى كعميد «2009-2014»، تم تقديم ماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية وماجستير العلوم فى المالية، وأنشأت مركز ريادة الأعمال والابتكار ومسرع الجامعة Venture Lab.

4 - ساعد فى جمع ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي من الهدايا والمنح الدراسية والرعاية، وكان عميدًا مشاركًا للتعليم التنفيذى «2008-2009» ومدير التعليم التنفيذى «2002-2008».

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5 - كان مديرا للمعهد الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات «1992-2001»، وقبل ذلك كان يدير قسم التدريب والتطوير المهنى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى «1989-1992».

6 – كان عضوًا فى مجلس إدارة الصندوق المصرى الأمريكى للمشاريع «2013-2016»، ولجنة البنك الدولى الاستشارية للمعرفة «2012-2014» وعضو مؤسس في جمعية الإنترنت المصرية «1996»، وعضوا بالبنك التجارى الدولى ومجلس الاعمال المصرى الامريكى وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

7 – يحمل رئيس غرفة التجارة الأمريكية الجديد شهادة الدكتوراة فى نظم المعلومات من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وماجستير فى إدارة الأعمال، وبكالوريوس فى إدارة الأعمال، وماجستير فى الفن والعمارة الإسلامية من الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

ويضم المجلس الجديد كلا من بول جريفس نائبا للرئيس ، وداليا وهبة نائبا للرئيس، وعمرو علام نائبا لشئون العضوية وخالد أبو بكر نائبا لشؤن البرامج، وجرجس عبد الشهيد، نائبا للشؤن القانونية، وكامل صالح أميناً للصندوق، وعضوية كل من شريف الخولى وسيف الدين صادق وسها على.