شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 8.6 مليار جنيه إيداعات المصريين بـ"البريد" خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قيمة إيداعات المصريين فى صندوق التوفير "البريد" خلال شهر يناير من العام الجارى 8.6 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه فى الشهر المماثل له من العام الماضى يناير 2018، بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.1%.

وبحسب تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر أبريل الجارى، بلغ عدد عمليات الإيداع التى تمت لقيمة الإيداعات المذكورة، مليون عملية، ومثلها لعمليات السحب، والتى سُحب من خلالها 7.4 مليار جنيه، فى يناير 2019.

تراجعت قيمة المسحوبات من هيئة البريد خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2018، بنسبة قدرها 14.9%، وذلك بعد أن سجلت 8.7 مليار جنيه فى يناير 2018، مقارنة بـ 7.4 مليار جنيه فى يناير 2019، كما هو مذكور عالياً.

من الجدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين يخدمهم البريد المصرى على مستوى الجمهورية، يبلغ حوالى 24 مليون مواطن، فيما تصل أعداد مكاتب البريد بالدولة لنحو 4800 مكتب، يعمل بهم حوالى 50 ألف موظف.