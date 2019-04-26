شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط النيجيري لـ اليوم: الاقتصاد السعودي له تأثير على الاقتصاد العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الوزير النيجيري أن الاقتصاد السعودي في انتعاش قوي وله تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة في موضوع النفط، الذي نطمح في أفريقيا ونيجيريا خصوصا بحضور الاقتصاد السعودي لدينا، لذا أتيت هنا للقاء مع نظيري وزير الطاقة السعودي م. خالد الفالح، الذي أكد لنا الاهتمام بنيجيريا بغض النظر عن المصالح، فلدينا بين البلدين علاقات تاريخية والكثير من المصالح المشتركة ومنها البترولية. وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاد السعودي مشرق وقال: من وجهة نظري وبعد خمس سنوات سيكون لاعبا رئيسيا في الساحة الاقتصادية العالمي،ة والمتوقع أن يكون مركزا اقتصاديا عالميا مثل الصين.
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