شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمي في المؤسسات المالية يمثل أمرا محوريا والان نبدء بالتفاصيل

نوه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخلفي بما قامت به المملكة في مجال تعزيز الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان «إدارة الاستدامة والمخاطر خلال التوسع للمصارف العالمية»، خلال مؤتمر القطاع المالي، وقال الخلفي: «قمنا بخطوات مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع البنكي، حيث تم نشر المتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص لفتح فروع لبنوك أجنبية في المملكة، كما تم إصدار 3 تراخيص لتلك البنوك، وذلك ضمن آلية اتسمت بسرعة الإجراءات، وفي ذات الوقت، تمكنا أيضا من تبني التقنية بشكل أوسع في نظام المدفوعات، فجميع تلك الخطوات تعد عناصر قوة وتمكين للقطاع المصرفي في المملكة».

وأوضح الخليفي أن التحول الرقمي في المؤسسات المالية والبنكية يمثل أمرا محوريا لتطوير القطاع المالي في المملكة، حيث تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك السعودية.

وشارك الخلفي في الجلسة التي تم تدشينها تحت عنوان «التحديات والفرص في قطاع التأمين السعودي»، حيث قال: «يشهد تأمين المركبات نموا بنسبة 80 %، إلا أن معدلات النمو في بعض القطاعات التأمينية الأخرى في المملكة ما زالت في أدنى معدلاتها، عدا التأمين الصحي، حيث يوجد تحرك من قبل وزارة الصحة لإلزامه على الموطنين، ومن هذا المنطلق، تتعاظم الحاجة إلى زيادة الوعي حول الأهمية التي يمثلها التأمين بالنسبة للفرد والمجتمع». وأكد أن تغيير الثقافة في قطاع التأمين يستغرق وقتا، ومن خلال المبادرات التي عملنا عليها خلال السنوات الماضية في مجال تأمين السيارات استطعنا رفع نسبة التأمين من 45 % إلى 55 %.