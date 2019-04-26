3 شراكات لتوفير الدعم المالي «للصغيرة والمتوسطة»

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس، عن ثلاث شراكات جديدة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص استثمارية وتمويلية جديدة في المملكة، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي. وتنطلق هذه الشراكات تحت مظلة مبادرة «سابك» الوطنية «نساند™»، بالتعاون مع أحد البنوك التجارية، وبنك التنمية الاجتماعية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وشركة مالية متخصصة. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، أن اقتصاد المملكة يمر بمرحلة تحول شاملة مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة التركيز على زيادة تمويل الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد عاملاً مهماً لإنجاح «رؤية المملكة 2030»، والمحرك الرئيس لخلق فرص العمل. وبين أن (سابك) أطلقت مبادرتها الوطنية «نساند™» لزيادة توليد الفرص للمستثمرين لتطوير الأعمال في القطاعات الرائدة في المملكة. وأضاف: إن هذه الشراكات ستوفر منتجات مالية متخصصة مصممة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن المبادرة الابتكارية والمستقلة، المتمثلة في «شركة نساند للاستثمار» تمكن (سابك) من تسريع تطوير منظومة صناعات تحويلية حيوية في المملكة من خلال الاستثمار المشترك مع شركائها الماليين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، مشدداً على أن «سابك» تعمل على بناء شراكات مبتكرة لتوفير قيمة أكبر وأثر طويل الأجل لاقتصاد المملكة، بما يجسد شعارها «كيمياء وتواصل™».

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