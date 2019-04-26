شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد لـ اليوم: إطلاق النسخة المطورة لبرنامج حافز الادخاري والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد لـ«اليوم»:عن إطلاق منتجات جديدة للمستفيدين، مشيرا إلى أن من بين هذه المنتجات إطلاق النسخة المطورة لبرنامج حافز الادخاري، الذي يقدم نحو 20% على المبلغ المودع من قبل المشترك.

وأبان الراشد أن النسخة المحدثة لبرنامج زود الاختياري ستكون متاحة عبر جميع البنوك المحلية، كما أن المنتج سيكون متاحا للفرد والأسرة للاشتراك فيه.

وذكر أن بنك التنمية الاجتماعية أعلن عن ضم المتقدمين الجدد للقروض إلى البرنامج الوطني الادخاري «زود»، الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة الادخار، الذي يقدم البرنامج حافزًا نقديًا يصل إلى 3 آلاف ريال للمستفيد مع نهاية البرنامج، مع مرونة كاملة في إدارة المدخرات والسحب والإيداع بدون أي رسوم، فضلا عن الحافز النقدي الشهري الذي يصل إلى ٢٠٪ بما يتراوح بين 20 إلى 200 ريال.

وللاشتراك في البرنامج، أوضح الراشد أنه يجب أن يكون المستفيد مستحقاً للقرض الاجتماعي، وبعد الموافقة على طلبه يقوم بفتح حساب ادخاري في مصرف الإنماء، ويتم تحويل 6 آلاف ريال في حسابه فور التسجيل في «زود»، ويبدأ المستفيد في إيداع مبالغ ادخارية في بداية الشهر التالي.

ولفت البنك إلى عدم إمكانية التعديل على البيانات المدخلة بعد الحفظ، وإنما يتم إلغاء الطلب والتقديم على طلب جديد.