شكرا لقرائتكم خبر عن الناصر: المملكة تزخر بالفرص الاستثمارية الكثيرة والان نبدء بالتفاصيل

شارك رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في فعاليات «مؤتمر القطاع المالي» الذي تطرقت جلساته على مدى يومين إلى المكانة الاقتصادية الصلبة التي تحتلها المملكة دوليًا، والتعريف بفرص استثمارية واعدة في القطاع المالي والاقتصادي.

وعبر الناصر عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة المالية والنجاح الذي حققته في المؤتمر، قائلًا: «تزامن تنظيم المؤتمر مع الذكرى الثالثة للإعلان عن رؤية المملكة 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 25 من أبريل 2016. وقد حظيت هذه الرؤية منذ إطلاقها باهتمام الأوساط المحلية والعالمية، وأصبحت ملهمة للدول والقطاعات والمؤسسات التي تسعى للتخطيط على المدى البعيد واستشراف المستقبل، وأن من بين ما تميزت به الرؤية السعودية هي آليات التنفيذ وبرامج التحقيق والمتابعة والقياس. وبحمد الله، شهدت المملكة بشكل عام وأرامكو السعودية بشكل خاص قفزات نوعية في عدة مجالات خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن أبرزها تنويع مصادر الدخل. واليوم، تقف أرامكو السعودية في طليعة شركات العالم وفقًا للنتائج المالية والتشغيلية التي حققتها عام 2018، وكانت موضع اهتمام في الصحافة العالمية، كما كانت موضع تقدير وإعجاب كبيرين في أوساط المستثمرين الدوليين بعد الاطلاع على بياناتها المالية والتشغيلية خلال الأسابيع الماضية».

وتناول المهندس أمين الناصر في حديثه أوضاع الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة واتجاهات التطورات التقنية وتأثيرها على أعمال ونشاطات ومشاريع أرامكو السعودية.

وأضاف الناصر: إن أرامكو السعودية قامت في الفترة الماضية بمشاريع استثمارية ضخمة محليًا ودوليًا، وأن المملكة تزخر بالفرص الاستثمارية الكثيرة، وأن مناخ الاستثمار في المملكة شهد تحسنًا كبيرًا وحقق تقدمًا ملموسًا في تسهيل إجراءات العمل، وأن ذلك سيسهم، في رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، والعمل على تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًا، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، إلى جانب العمل على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.