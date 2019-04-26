شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن مناقصتها الثانية لهذا العام، لاستيراد كمية 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2019) بواقع (10) بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع (6) بواخر، و(4) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد الفارس، أن طرح هذه الدفعة الثانية من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.