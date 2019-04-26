شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد الفارس، أن طرح هذه الدفعة الثانية من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
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