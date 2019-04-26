شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تأسيس الجمعية المالية السعودية والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد بأنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة. وأكد أن الجمعية ستُسهم في تعزيز جانب المعرفة والوعي المالي، وسيكون لها دور مهم في نقل أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجالات إدارة المالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والإسهام في دراسات حول الآثار والأخطار المترتبة عن السياسات المالية العامة على القطاع المالي والاقتصاد، وأهمية تعزيز التواصل الفعال بين الأطراف المرتبطة بالقطاع المالي والنظام النقدي لإثراء المعرفة ومناقشة التحديات والسياسات والحلول. وأبان الفوزان أنَّ أنشطة الجمعية تتمثل في دعم وتحفيز الدراسات الخاصة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي، والمشاركة في المؤتمرات والندوات واللجان المحلية والدولية، وتنظيم المؤتمرات والدورات والبرامج التدريبية ذات الاختصاص، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، وتقديم المشورة للقطاعين العام والخاص، وعقد ندوات وملتقيات متخصصة لإثراء أفضل الممارسات المالية وتبنيها.
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