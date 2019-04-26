شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إغلاق منشأة قدمت تخفيضات مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت وزارة التجارة، منشأة في الرياض بسبب ارتكابها مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفيضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب، وتم سحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وقالت الوزارة: "نظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية".