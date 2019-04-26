شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إغلاق منشأة قدمت تخفيضات مخالفة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة: "نظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية".
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