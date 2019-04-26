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الرياض.. إغلاق منشأة قدمت تخفيضات مخالفة

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أغلقت وزارة التجارة، منشأة في الرياض بسبب ارتكابها مخالفات تجارية، لعدم وجود تصريح تخفيضات واختلاف سعر بعض السلع في الرف عن المحاسب، وتم سحب عدد من المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وقالت الوزارة: "نظراً للازدحام الشديد والتدافع تم إغلاق المنشأة بالتعاون مع الجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية".

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