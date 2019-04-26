«نور بنك» يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «راكز»

وقّع «نور بنك»، أمس مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بهدف تمكين عملاء الهيئة الجدد من النفاذ بسهولة إلى منتجات البنك وخدماته.

ووقع الاتفاقية كل من مفضل كاجيجي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك، ومحمد الظهوري، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

وسيصبح نور بنك بموجب الاتفاقية الشريك المصرفي المفضل للهيئة، حيث سيقدم الدعم المالي وأفضل الخدمات للشركات التي تود إطلاق أعمالها في منطقة الأعمال من خلال «تطبيق نور التجارة لتسريع الأعمال»، وهي منظومة رقمية متكاملة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للشركات اختيار باقات حسابات مخصصة تحت مظلة حسابات «لينك» التابعة لنور التجارة، حيث يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية المخفضة وخدمات شركاء الأعمال والمكافآت.

وانطلاقاً من التزام «نور بنك» بتقديم تجارب متميزة للعملاء، تشمل الخدمات النفاذ إلى أحدث التقارير والمستجدات حول توجهات الأسواق والقطاع لتمكين الشركات من متابعة أهم المستجدات والتطورات التي قد تؤثر في أعمالها واستثماراتها.

وقال مفضل كاجيجي: «يسعدنا أن نعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. إن سعينا الدائم إلى الابتكار والتميز مكّننا من إطلاق تطبيق«نور التجارة» لتسريع الأعمال الذي يوفر العديد من الميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى إنشاء أعمالها في «راكز»، حيث ستستفيد تلك الشركات من منتجات مالية تنافسية ومجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة».

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية: إننا سعداء جداً بهذه الشراكة القيّمة مع«نور بنك» الذي يعد من أسرع البنوك نمواً في الإمارات. تكمن أبرز أولوياتنا في تزويد عملائنا بتجربة عملاء غنية ومبسطة، لذا فإن هذا التعاون يمثل قفزة نوعية نحو هذا الهدف. وأصبح بإمكان عملائنا الآن فتح حسابات مصرفية شخصية ومؤسسية بسرعة وسهولة وفقاً لمتطلبات واضحة. كما سيكون لنور بنك ركن خاص في مركز خدماتنا في منطقة الحمرا وفي مركز المنطقة الحرة برأس الخيمة للأعمال في «بوليفارد دبي».